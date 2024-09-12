Арестованный стендапер Дима Гаврилов вышел на связь из СИЗО

Парень зря решил заглянуть в родную страну

Российский стендап-комик Дима Гаврилов вышел на связь из СИЗО, куда его поместили после ареста. Недавно беглый российский комик решил заглянуть в родную страну для того, чтобы подзаработать на выступлениях. В последнее время парень живет в Тбилиси и приезд в Россию дорого ему обошелся.

Молодого человека задержали и назначили 13 суток ареста за обвинение в разжигании ненависти. Комик решил успокоить своих поклонников прямо из-за решетки, опубликовав в социальных сетях сообщение:

"Со мной все в порядке, настроение бодрое, не переживайте. Третьи сутки пошли, книг начитаюсь, стану умнее".

Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде незадолго до запланированного концерта. Причиной ареста стало видео, опубликованное на YouTube-канале артиста. В этом видео правоохранительные органы усмотрели "русофобские шутки", которые, по их мнению, оскорбляли россиян. Дополнительно указывается на выступления Гаврилова в Тбилиси, где он также допускал оскорбления в адрес жителей России.

Несмотря на арест, поклонники Гаврилова продолжают активно поддерживать комика в соцсетях, выражая надежду на его скорое освобождение и возвращение к творчеству. Другие отмечают, что комика правильно наказали за оскорбления россиян.