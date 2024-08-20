Гибель звезды оплакивает вся страна

Российский актер Евгений Шишов трагически погиб в возрасте 42 лет, защищая Курскую область от Вооруженных сил украинского государства. Информация об этом появилась на портале kino-teatr.ru. Коллеги и поклонники покойного выражают соболезнования семье и близким актера.



Евгений Шишов был известен по своим ролям в театре и кино. Внимание и симпатию зрителей артист завоевал блистательными ролями в известных телесериалах "Морские дьяволы", "Крепкие орешки", "Невский" и других.

Несмотря на успешную кинокарьеру, талантливый артист принял решение стать на защиту своей Родины и отправился на фронт. Его смерть стала тяжелой утратой как для семьи, так и для его коллег и поклонников.

Сообщается, что актер погиб в ходе одного из боев на территории Курской области, где активно разворачиваются военные действия. Шишов проявил мужество и самоотверженность, до последнего оставаясь верным своему долгу. Его уход стал большой трагедией, покойный был не только талантливым актером, но и настоящим патриотом, готовым отдать жизнь за свою страну.

К слову, ранее стало известно о таинственном исчезновении под Петербургом артистки из телесериала "Тайны следствия".