Опубликован список осудивших, а затем поддержавших СВО артистов

Некоторые не выдержали критику и передумали

Составлен список известных российских артистов, чья позиция по отношению к спецоперации по демилитаризации киевского режима изменилась с течением времени. Некоторые умеют переобуваться буквально на лету. Впрочем, немало артистов, как и простых людей не сумели сразу правильно оценить ситуацию, но затем осознали свою ошибку.

Так, в перечне оказалась группа "Звери", которая в начале операции выступила против действий российских властей. Соцсети группы содержали соответствующие публикации, однако позже солист Роман Билык переосмыслил свою позицию и даже посетил Донбасс. Несмотря на это, концерты группы периодически отменяются, возможно, из-за сложившегося противоречивого образа в глазах публики.

Среди артистов, изменивших свое отношение к событиям, также оказалась актриса Ирина Горбачева. В день начала СВО она находилась на Украине вместе с теперь уже бывшим супругом, украинским певцом Антоном Савлеповым, и вскоре спешно отменила гастроли в российских городах. Хотя актриса не делала громких заявлений, именитый режиссер Никита Михалков упоминал, что Горбачева сначала не поддерживала операцию, но позже, переосмыслила ситуацию и объявила, что очень любит Москву – это ее родной дом.

Певец Сергей Лазарев также попал в этот список. В прессе писали, что в день начала операции он опубликовал в соцсетях антивоенный призыв, а затем временно удалил свой аккаунт. Однако спустя несколько месяцев, в День народного единства, Лазарев опубликовал видеоклип в поддержку участников СВО и теперь стоит на четких патриотических позициях.

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) также был замечен в изменении позиции. В 2023 году его оштрафовали за дискредитацию армии, но впоследствии музыкант все осознал, извинился за свои слова и продолжил выступать в российских городах, уже не поднимая спорных тем.