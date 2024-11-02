В перечень попали кумиры россиян и всего мира

Составлен список голливудских звезд, открыто поддерживающих киевский режим даже в свете недавнего вероломного вторжения украинских головорезов в мирную Курскую область.

Так, в сентябре 2024 года актер Майкл Дуглас, посетивший украинскую столицу в статусе "посла доброй воли ООН", выразил разочарование тем, что западные страны ограничивают возможности ВСУ по нанесению ударов вглубь российской территории. Свое мнение он высказал в ходе публичных выступлений, призвав усилить поддержку Незалежной и дать ей больше свободы в проведении военных операций.

Стивен Кинг, американский писатель, также попал в список публичных лиц, поддержавших нападение под Курском. В своих соцсетях он объявил, что "россияне получили по заслугам", поддержав таким образом действия украинских войск и подчеркнув свою ненависть к России. Позиция Кинга вызвала активное обсуждение среди его многомилионной армии фанатов.

Более того, к американскому Конгрессу с просьбой усилить помощь украинским воякам обратилась целая группа знаменитостей. Актеры Алисса Милано и Шон Пенн, певица Барбра Стрейзанд, музыкальная группа Imagine Dragons и другие артисты направили коллективное письмо с призывом увеличить военную и финансовую помощь киевскому режиму. Знаменитости подчеркнули важность укрепления позиций Украины и заявили, что поддержка в это время критически важна для нее.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч также неоднократно выражал свою поддержку Украине, участвуя в благотворительных мероприятиях. Камбербэтч и актер Джуд Лоу были в числе участников благотворительного ужина, организованного для сбора средств в помощь украинцам.

Среди других звезд, которые с начала спецоперации по денацификации киевского режима выражали солидарность с Украиной, можно отметить актера Бена Стиллера, который посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Актриса Мила Кунис, имеющая украинские корни, и ее супруг Эштон Кутчер с самого начала поддерживали Украину, участвуя в различных инициативах.

В числе знаменитостей, выражавших солидарность, также известный британский футболист Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория Бекхэм. Режиссер Стивен Спилберг также присоединился к числу звезд, оказывающих ВСУ поддержку, а актер Дэниел Рэдклифф, звезда "Гарри Поттера", неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. В этом вопросе также особо отметилась голливудская звезда Джулия Робертс.