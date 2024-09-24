Журналисты перечислили звезд, которых обвиняли в домогательствах

Некоторые мужчины пытались использовать свой статус для удовлетворения

В последние годы тема сексуальных домогательств в отношении известных людей стала одной из самых обсуждаемых в медиа. Множество знаменитостей столкнулись с обвинениями, а некоторые истории вызвали широкий общественный резонанс.

Константин Меладзе

Одной из таких историй стала ситуация с украинской певицей Ани Лорак. В 2021 году она рассказала о неприятном эпизоде, связанном с известным продюсером Константином Меладзе. Лорак призналась, что на определенном этапе их профессиональных отношений Меладзе "перешел рамки дозволенного" и предложил ей условия, которые, по словам певицы, он предлагал всем артисткам. Лорак не уточнила детали, но дала понять, что эти условия касались далеко не творческой сферы. Она отказалась принять предложение, что, по ее словам, повлияло на дальнейшее сотрудничество с продюсером.

После этого заявления Лорак, украинская певица Оля Полякова поддержала ее, открыто обвинив Меладзе в домогательствах. Полякова выразила уверенность в словах Лорак, подчеркнув, что она верит коллеге и считает ее рассказ правдой. Эти обвинения вызвали бурное обсуждение в медиа.

Олег Табаков

В другой громкой истории оказалась замешана актриса Елена Антоненко, которая длительное время строила свою карьеру в Соединенных Штатах. В одном из интервью она призналась, что столкнулась с домогательствами со стороны ныне покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова. Антоненко рассказала, что на одной из встреч ученицы и мэтра Табаков попросил ее раздеться, что привело актрису в шок, и она была вынуждена уйти.

Жерар Депардье

Еще одним известным фигурантом подобных обвинений стал 75-летний французский артист Жерар Депардье. Актер уже давно имеет репутацию человека, неоднократно попадавшего в скандальные истории, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. В апреле 2024 года Депардье вновь оказался в центре внимания правоохранительных органов, когда его задержали по подозрению в изнасилованиях двух женщин, совершенных много лет назад. Хотя ранее актер уже сталкивался с подобными обвинениями, и его адвокаты каждый раз категорически отвергали вину артиста, этот случай вызвал особый резонанс, поскольку потерпевшие открыто обратились за защитой в суд.

К слову, ранее были озвучены лучшие комплименты за секс от мужчин и женщин.