Артисты пополнили черный список нежелательных исполнителей

Популярный музыкальный коллектив "Звери" сообщил, что тверская администрация отказала звездам в проведении концерта, который был запланирован на 13 ноября. Основной причиной отказа стала их "неоднозначная позиция" по поводу конфликта с соседним государством, что не оставило шансов изменить ситуацию.

Ранее в прессе часто появлялась информация о том, что фронтмен группы, Роман Билык, неоднократно высказывался с критикой в адрес решений российских властей, что вызвало неодобрение со стороны определенных кругов.

После ряда скандалов и отмены выступлений в других городах, Билык попытался улучшить свое положение, отправившись с концертом в новые регионы. Однако, несмотря на усилия, это не помогло вернуть доверие или изменить отношение к его персоне. Концерт в Твери отменен, и, по всей видимости, музыканты могут столкнуться с подобными проблемами и в других регионах.

Решение администрации Твери продолжает тенденцию отказов в проведении концертов артистам, чьи взгляды не совпадают с общепринятой линией.

К слову, ранее плюнувшая в Россию дочь Машкова сделала неожиданное заявление о родине.