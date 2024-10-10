СМИ опубликовали список артистов, нежелательных для выступлений в РФ

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В прессе появилась любопытная информация, согласно которой существует черный список исполнителей, чье творчество признано нежелательным для концертных выступлений. По имеющейся информации, этот перечень был подготовлен представителями властей и еще летом направлен в регионы для ознакомления и исполнения. Об этом заявил Telegram-канал Baza.
В частности, в перечне оказались певица Дора, Slava Marlow, Глеб Самойлов, Алексей Кортнев и многие другие. Всего список включает 32 исполнителя, которые, согласно документу, подрывают традиционные семейные ценности, пропагандируют асоциальный образ жизни и дискредитируют Вооруженные силы России.
После получения документа региональные администрации распространили указания главам городских округов. На основе полученных рекомендаций, музыкантов, упомянутых в списке, не рекомендуют привлекать к участию в публичных мероприятиях и концертах на территории страны. В частности, под запрет могут попасть выступления, организуемые в рамках культурных и массовых мероприятий, проводимых в государственных учреждениях или на городских площадках.
Публикация списка в Сети вызвала широкий резонанс, особенно в Красноярском крае, где началась служебная проверка по утечке информации. В региональной администрации выясняют, как внутренний документ, предназначенный только для служебного пользования, оказался в открытом доступе.
Сами музыканты пока воздерживаются от комментариев, предпочитая не вмешиваться в обсуждение и не провоцировать дальнейшее развитие конфликта.
К слову, ранее после скандала был отменен концерт Лолиты.
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