Боня опровергла роман с бывшим мужем Алсу

Список любовниц Абрамова появился в Сети: кто в него попал
Ян Абрамов и Алсу. Фото: соцсети
Бизнесмену приписывают много любовниц

После слухов о многочисленных изменах Яна Абрамова в Сети появился список его предполагаемых избранниц. Перечень внушительный и состоит из девушек, которые известны многим. Например, в него попали Ксения Собчак, которая гуляла на свадьбе Алсу с бизнесменом, Анастасия Волочкова и Виктория Боня. 

Доказательств отношений, конечно, никто предъявлять не стал. Абрамов категорически отказывается комментировать свою личную жизнь, Алсу тоже подтвердила отношения экс-супруга только с Анастасией Решетовой. Поэтому не исключено, что список является фейковым.

На новость отреагировала Виктория Боня, которая уверяет – у нее не было никаких отношений с Абрамовым. Более того, она ни разу не видела его в живую. 

Поведение бизнесмена знаменитость осуждает. По ее словам, Алсу приняла решение развестись с супругом, поскольку устала от его неспособности скрывать свое грязное поведение, передает женский журнал "Клео.ру"

"Должно быть уважение к матери своих детей. Алсу как жена – это мечта!" – указала Боня.

При этом она не поддерживает слова певицы в адрес Решетовой. Ранее Алсу несколько раз указала, что считает соперницу представительницей древнейшей профессии. Блогер полагает, что во многом виноват именно мужчина, но почему-то в обществе принято винить в мужской измене любовницу.

Ранее появились слухи, что у Абрамова есть внебрачные дети после измен Алсу.

Источник: Woman.ru
По теме

В политике Зеленского произошел сенсационный разворот

Киев отказался от ключевой риторики по мирному урегулированию

Белоусов заявил о наказании для США из-за Черного моря

Американцы снова усугубляют ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей