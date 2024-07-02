Боня опровергла роман с бывшим мужем Алсу

Бизнесмену приписывают много любовниц

После слухов о многочисленных изменах Яна Абрамова в Сети появился список его предполагаемых избранниц. Перечень внушительный и состоит из девушек, которые известны многим. Например, в него попали Ксения Собчак, которая гуляла на свадьбе Алсу с бизнесменом, Анастасия Волочкова и Виктория Боня.

Доказательств отношений, конечно, никто предъявлять не стал. Абрамов категорически отказывается комментировать свою личную жизнь, Алсу тоже подтвердила отношения экс-супруга только с Анастасией Решетовой. Поэтому не исключено, что список является фейковым.

На новость отреагировала Виктория Боня, которая уверяет – у нее не было никаких отношений с Абрамовым. Более того, она ни разу не видела его в живую.

Поведение бизнесмена знаменитость осуждает. По ее словам, Алсу приняла решение развестись с супругом, поскольку устала от его неспособности скрывать свое грязное поведение, передает женский журнал "Клео.ру".

"Должно быть уважение к матери своих детей. Алсу как жена – это мечта!" – указала Боня.

При этом она не поддерживает слова певицы в адрес Решетовой. Ранее Алсу несколько раз указала, что считает соперницу представительницей древнейшей профессии. Блогер полагает, что во многом виноват именно мужчина, но почему-то в обществе принято винить в мужской измене любовницу.

Ранее появились слухи, что у Абрамова есть внебрачные дети после измен Алсу.