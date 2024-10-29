Галкина* перестали пускать в другие страны из-за гражданства Израиля

Теперь ему приходится скрывать свою национальность

Во время своего концерта в Нью-Йорке Максим Галкин* признался, что у него появились большие проблемы из-за израильского гражданства. Происходящий на Ближнем Востоке конфликт отразился на его путешествиях по миру – теперь некоторые страны при виде паспорта Израиля разворачивают его обратно. Подобное с ним произошло уже в 16 государствах. Каких именно, он рассказывать не стал.

Галкин* пояснил, что для перелетов на гастроли он начал использовать паспорт Кипра. Его артист мог получить за инвестиции в страну не менее 2,2 млн евро. После этого претендовать на гражданство могут также супруги и дети.

Артист утверждает, что из-за израильского паспорта он нередко сталкивался с хамством в отелях, а также оскорблениями. Чуть менее года назад его развернули на контроле в Индонезии, заявив, что он является "политически уязвимым лицом" и якобы его могут вернуть либо в страну изначального проживания, либо туда, откуда он приехал. Возвращаться в Россию на тот момент Максим был категорически против.

Как сообщают журналисты, Галкин* в последнее время стал крайне аккуратно вести себя на концертах. Знаменитость отредактировал сценарий и убрал из него слишком политические шутки. Также юморист усилил охрану, которая внимательно следит за съемкой на концертах – если сотрудники видят телефон, то светят в него лазером. Это делают для того, чтобы избежать повторения ситуации в ОАЭ, где ему запретили выступать из-за политических провокаций на сцене.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ