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Популярный комик Максим Галкин*, который давно и окончательно дистанцировался от России, сделал неожиданное заявление о родине. Как оказалось, всеми силами старающийся сохранить высокий уровень заработка артист планирует активно выступать на Украине. На этом фоне он сделал неожиданное признание, объявив, что почему-то считает один украинский город "своим родным".
Артист сообщил, что намерен чаще проводить концерты на украинских свадьбах и корпоративах, и для этого начал изучать украинский язык. Юморист также планирует перевести свой репертуар на язык соседнего государства, чтобы сделать свои выступления более доступными и понятными местной публике.
В дополнение к этому заявлению Галкин* назвал Одессу своим "родным городом", что весьма удивило публику, поскольку он родился в Подмосковье. Его слова вызвали широкий резонанс и обсуждения как среди поклонников, так и среди тех, кто с недовольством следит за его деятельностью за пределами России.
Потерявший львиную долю доходов артист давно планирует расширить свою деятельность за счет разных стран, и данное заявление подтверждает его намерение интегрироваться в украинское культурное пространство.
К слову, ранее Галкин* сделал громкое политическое заявление.
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