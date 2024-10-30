Артист приласкал соседнее государство

Популярный комик Максим Галкин*, который давно и окончательно дистанцировался от России, сделал неожиданное заявление о родине. Как оказалось, всеми силами старающийся сохранить высокий уровень заработка артист планирует активно выступать на Украине. На этом фоне он сделал неожиданное признание, объявив, что почему-то считает один украинский город "своим родным".

Артист сообщил, что намерен чаще проводить концерты на украинских свадьбах и корпоративах, и для этого начал изучать украинский язык. Юморист также планирует перевести свой репертуар на язык соседнего государства, чтобы сделать свои выступления более доступными и понятными местной публике.

В дополнение к этому заявлению Галкин* назвал Одессу своим "родным городом", что весьма удивило публику, поскольку он родился в Подмосковье. Его слова вызвали широкий резонанс и обсуждения как среди поклонников, так и среди тех, кто с недовольством следит за его деятельностью за пределами России.

Потерявший львиную долю доходов артист давно планирует расширить свою деятельность за счет разных стран, и данное заявление подтверждает его намерение интегрироваться в украинское культурное пространство.

К слову, ранее Галкин* сделал громкое политическое заявление.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации