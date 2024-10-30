Галкин* назвал свой "родной город" на Украине

Порвавший с Россией Галкин* сделал неожиданное заявление о родине
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Артист приласкал соседнее государство

Популярный комик Максим Галкин*, который давно и окончательно дистанцировался от России, сделал неожиданное заявление о родине. Как оказалось, всеми силами старающийся сохранить высокий уровень заработка артист планирует активно выступать на Украине. На этом фоне он сделал неожиданное признание, объявив, что почему-то считает один украинский город "своим родным".

Артист сообщил, что намерен чаще проводить концерты на украинских свадьбах и корпоративах, и для этого начал изучать украинский язык. Юморист также планирует перевести свой репертуар на язык соседнего государства, чтобы сделать свои выступления более доступными и понятными местной публике.

В дополнение к этому заявлению Галкин* назвал Одессу своим "родным городом", что весьма удивило публику, поскольку он родился в Подмосковье. Его слова вызвали широкий резонанс и обсуждения как среди поклонников, так и среди тех, кто с недовольством следит за его деятельностью за пределами России.

Потерявший львиную долю доходов артист давно планирует расширить свою деятельность за счет разных стран, и данное заявление подтверждает его намерение интегрироваться в украинское культурное пространство.

К слову, ранее Галкин* сделал громкое политическое заявление.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Зеленского ошеломил неожиданный отказ Байдена в помощи

Американскому президенту не понравился план Украины

Боевой дрон атаковал Чечню

Тревожной информацией поделился глава республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей