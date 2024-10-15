Галкин заявил о замене Пугачевой в России после ее отъезда

Примадонна переживает непростые времена

Актер Борис Галкин утверждает, что не понимает феномена невероятной славы Аллы Пугачевой. И хотя он отмечает, что артистка внесла большой вклад в развитие российской эстрады и ее популяризацию за рубежом, назвать ее Примадонной у него язык не повернется. По его словам, такое звание должна носить совсем другая российская певица.

Полноценной заменой Пугачевой на российской сцене является Ольга Кормухина, уверен Галкин. Он уверен, что за последние три года отсутствия в стране Аллы Борисовны она смогла ее полностью затмить. И уехавшая в Израиль звезда это прекрасно знает, говорит актер.

"Ольга, как и в былые беззаботные годы, с первой взятой ею ноты заводит целый стадион! Алла тоже когда-то заводила, но все же масштаб ее личности был чересчур раздут – в том числе за счет грамотных пиар-кампаний", – уверен Галкин.

Артист отметил, что в свои 64 года Кормухина выглядит прекрасно и находится в отличной творческой форме. Затмить ее не могут ни SHAMAN, ни народница Татьяна Куртукова, ни Ольга Бузова.

Сейчас у исполнительницы нет отбоя от предложений выступить где-то в России. Галкин считает, что благодаря таким артистам, как Кормухина люди в стране могут забыть о плохих временах и переключиться на прекрасное искусство, а также отдохнуть.

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