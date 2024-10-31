Пашутин резко осудил Галкина* за слова о российском паспорте

"Тварь": Галкина* разнесли за слова о российском паспорте
Максим Галкин*. Фото: соцсети
Комик продолжает изгаляться

Актера и юмориста Максима Галкина* подвергли резкой критике за его заявление о российских документах. Хохмач продолжает развлекать публику за рубежом и в своих выступлениях постоянно недобрым словом поминает родную страну.

Народный артист России Александр Пашутин резко высказался о позиции комика, после того как тот сообщил, что больше не пользуется российским паспортом, считая его "неправильным". Юморист также отметил, что у него "много национальностей" и несколько паспортов, из которых он сейчас использует кипрский, а российский и израильский хранятся без дела.

Заявление Галкина* вызвало возмущение не только среди поклонников, но и в профессиональной среде. Пашутин публично назвал беглеца "мерзавцем" и "тварью" и добавил, что такой человек должен быть забыт.

Пашутин выразил сожаление, что некоторые артисты позволяют себе подобные высказывания, и считает это недопустимым отношением к гражданству и родине.

"Он тварь! Подобных тварей, была бы Великая Отечественная Война, всех бы к стенке поставили. Предатели и тупицы Галкин* и подобные ему!", – разнес беглого хохмача народный артист.

Слова Галкина* продолжают вызывать общественные обсуждения, большинство россиян разделяют негодование Пашутина, воспринимая отказ от паспорта как акт очередного неуважения к стране.

К слову, ранее стало известно о страхе Пугачевой перед Галкиным*.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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