Сбежавший в США внук Пугачевой Пресняков задолжал за парковку в Москве

Мужчина несколько лет не платил по счетам

Семейство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой по праву можно назвать самым известным среди беглецов. После перемен на международной арене за границу уехала не только певица вместе с мужем и детьми, но и ее внук Никита Пресняков с женой. А дочка артистки Кристина Орбакайте уже давно живет в США.



Недавно выяснилось, что переехавший в США молодой музыкант является злостным неплательщиком. За несколько лет у Никиты скопился долг за парковочное место рядом с его элитными апартаментами в Москве.

Мужчина не платил по счетам целых три года, и владельцы парковки предъявили музыканту претензии. У Никиты накопился долг в размере чуть более 41 тысячи рублей. Учитывая, что артист всеми силами пытается покорить Соединенные Штаты Америки и давно забыл о родной стране, вероятность получить с него оплату невелика, однако дело о задолженности уже передано в соответствующее ведомство.