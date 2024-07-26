Сбежавший в США внук Пугачевой Пресняков задолжал за парковку в Москве

Сбежавший в США внук Пугачевой оказался злостным должником
Алла Пугачева. Фото: АГН "Москва"
Мужчина несколько лет не платил по счетам

Семейство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой по праву можно назвать самым известным среди беглецов. После перемен на международной арене за границу уехала не только певица вместе с мужем и детьми, но и ее внук Никита Пресняков с женой. А дочка артистки Кристина Орбакайте уже давно живет в США.

Недавно выяснилось, что переехавший в США молодой музыкант является злостным неплательщиком. За несколько лет у Никиты скопился долг за парковочное место рядом с его элитными апартаментами в Москве.

Мужчина не платил по счетам целых три года, и владельцы парковки предъявили музыканту претензии. У Никиты накопился долг в размере чуть более 41 тысячи рублей. Учитывая, что артист всеми силами пытается покорить Соединенные Штаты Америки и давно забыл о родной стране, вероятность получить с него оплату невелика, однако дело о задолженности уже передано в соответствующее ведомство.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В НАТО нашли признаки скорого полномасштабного вторжения России

На этом фоне решили начать подготовку к противостоянию

Глава Дагестана покрыл матом своих подчиненных на заседании

Губернатор устроил выволочку из-за проблем в некоторых субъектах региона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей