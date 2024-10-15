Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис бегут из США из-за скандала

Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис бегут из США из-за скандала
Эштон Катчер и Мила Кунис. Фото: соцсети
Семейство хочет отправиться в Европу

Источники сообщают, что некогда близкие отношения Эштона Катчера с задержанным Пи Дидди плохо сказалось на его репутации. Из-за этого актер вместе с супругой планирует бежать из США ради более спокойной жизни вдали от пристального общественного внимания. 

"Эштон так взбешен, что его снова втаптывают в грязь из-за его прошлых связей. По его мнению, на данный момент этот город – просто выгребная яма", – говорят знакомые с ситуацией люди.

Потенциальным новым местом для жительства Катчер и Кунис рассматривают Европу. Они уже ездили туда для посещения концерта Тейлор Свифт в Лондоне – всей семье очень понравилось. Артисты считают, что там было бы лучше растить и воспитывать детей. Однако их останавливает работа – знаменитости думают, что ездить на заработки в США будет слишком далеко.

Также Катчер рассматривает для переезда и северную Калифорнию. Ему бы хотелось, чтобы дети росли в более сельской местности, подальше от городской суеты и шума, а также травли, с которой они могут столкнуться из-за скандала вокруг Пи Дидди. 

"Они просто устали от Голливуда, и просто переехать в Монтесито недостаточно для полного разрыва, они хотели бы уйти гораздо дальше", – заявили источники.

Ранее сообщалось, что несколько знаменитых участников вечеринок Пи Дидди заплатили жертвам за молчание.

Источник: In Touch Weekly
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