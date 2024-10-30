Брак Бейонсе и Джей Зи под угрозой из-за скандала с Пи Дидди

Артистка боится репутационного ущерба

Источники утверждают, что карьеристка Бейонсе находится в ярости из-за скандала с Пи Дидди, в котором оказалась замешана вместе с мужем. Она крайне недовольна, что дружба Джей Зи и угодившего в тюрьму рэпера может испортить ее образ хорошей девочки.

По их словам, Джей Зи негодует из-за всех подозрений, что он принимал участие в педофильских развлечениях вместе с Шоном Комбсом. Поэтому рэпер и его супруга пытаются приложить максимум усилий ради спасения своих карьер. Например, они заставили извиниться журналистов, которые распространяют в их адрес неприятные слухи.

Бейонсе опасается, что ее муж и правда принимал участие в грязных оргиях в особняке Пи Дидди. Она в ужасе из-за того, что может вскрыться его постыдное прошлое, либо он знал и скрывал преступления друга.

"У нее есть друзья, которые говорят, что ей следует не только дистанцироваться от Джея, но и вообще уйти от него, если ситуация станет слишком накаленной", – говорят осведомители.

Известно, что ранее Бейонсе сохраняла брак с Джей Зи ради троих детей. Некоторое время назад она узнала о его изменах, но решила простить, публично высказавшись о своих чувствах в альбоме. Теперь же певица полагает, что безопаснее всего бежать с тонущего корабля.

При этом в Сети ходит теория заговора о том, что Пи Дидди, Бейонсе и Джей Зи были причастны к смерти Майкла Джексона. Якобы артисты хотели избавиться от поп-короля, чтобы поставить на пьедестал исполнительницу хита "Single Ladies".