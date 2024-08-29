Новой фавориткой Константина Меладзе назвали экс-звезду "ВИА Гры" Тарасову

Композитору нравятся дамочки помоложе

В светской тусовке поползли сплетни о том, что продюсер Константин Меладзе, недавно бросивший популярную 42-летнюю исполнительницу Веру Брежневу, мог закрутить неравный роман с экс-звездой музыкального коллектива "ВИА Гра" Софией Тарасовой. Эту информацию озвучил журналист Антон Беккужев, отметив, что у маэстро "всегда были молодые фаворитки". Несмотря на возрастающий интерес общественности к этой теме, ни Меладзе, ни молодая певица официально не подтверждали наличие романтических отношений.



Слухи о возможном романе между 61-летним музыкантом и 23-летней артисткой вызвали оживленное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Поклонники и критики активно обсуждают, насколько правдоподобны эти сведения, учитывая репутацию композитора и его прежние отношения с участницами музыкальных проектов.

"Ходят слухи, что у него новая фаворитка – бывшая солистка „ВИА Гры“ София Тарасова", – поделился любопытной информацией журналист.

К слову, ранее всплыл неприятный факт о браке Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой.