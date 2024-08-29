Новой фавориткой Константина Меладзе назвали экс-звезду "ВИА Гры" Тарасову

Раскрыто имя любовницы бросившего Брежневу Меладзе - фото
Константин Меладзе. Фото: соцсети
Композитору нравятся дамочки помоложе

В светской тусовке поползли сплетни о том, что продюсер Константин Меладзе, недавно бросивший популярную 42-летнюю исполнительницу Веру Брежневу, мог закрутить неравный роман с экс-звездой музыкального коллектива "ВИА Гра" Софией Тарасовой. Эту информацию озвучил журналист Антон Беккужев, отметив, что у маэстро "всегда были молодые фаворитки". Несмотря на возрастающий интерес общественности к этой теме, ни Меладзе, ни молодая певица официально не подтверждали наличие романтических отношений.

Слухи о возможном романе между 61-летним музыкантом и 23-летней артисткой вызвали оживленное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Поклонники и критики активно обсуждают, насколько правдоподобны эти сведения, учитывая репутацию композитора и его прежние отношения с участницами музыкальных проектов.

"Ходят слухи, что у него новая фаворитка – бывшая солистка „ВИА Гры“ София Тарасова", – поделился любопытной информацией журналист.

Фото: соцсети

К слову, ранее всплыл неприятный факт о браке Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

Главная причина провала переговоров России и Украины: в Турции сказали правду

Страны почти подписали соглашение

Украина придумала способ "изменить ход конфликта" с Россией

Киев надеется, что это приведет к победе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей