Джанабаева рассказала об изменившем ее жизнь звонке Меладзе

Трели телефона оказались судьбоносными

Популярная российская исполнительница Альбина Джанабаева рассказала об изменившем ее жизнь звонке Валерия Меладзе, который стал началом не только их совместной работы, но и дальнейшей личной жизни.

Как выяснилось, благодаря рекомендации подруги она попала в коллектив именитого композитора в качестве бэк-вокалистки. Тогда он искал поющую и танцующую артистку для своего концертного состава, и одна из кандидаток, занятая съемками в кино, предложила вместо себя жгучую рыжую красотку.

Для артистки этот звонок стал судьбоносным. Она присоединилась к группе, где некоторые время работала на бэк-вокале, постепенно становясь неотъемлемой частью коллектива Валерия Меладзе, а затем заняла место одной солисток. Со временем их профессиональные отношения переросли в личные, и позже пара поженилась.

Таким образом, для Альбины звонок Меладзе стал началом не только успешной карьеры, но и счастья в личной жизни.