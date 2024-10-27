Джанабаева рассказала об изменившем ее жизнь звонке Меладзе

Джанабаева рассказала об изменившем ее жизнь звонке Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: соцсети
Трели телефона оказались судьбоносными

Популярная российская исполнительница Альбина Джанабаева рассказала об изменившем ее жизнь звонке Валерия Меладзе, который стал началом не только их совместной работы, но и дальнейшей личной жизни.

Как выяснилось, благодаря рекомендации подруги она попала в коллектив именитого композитора в качестве бэк-вокалистки. Тогда он искал поющую и танцующую артистку для своего концертного состава, и одна из кандидаток, занятая съемками в кино, предложила вместо себя жгучую рыжую красотку.

Для артистки этот звонок стал судьбоносным. Она присоединилась к группе, где некоторые время работала на бэк-вокале, постепенно становясь неотъемлемой частью коллектива Валерия Меладзе, а затем заняла место одной солисток. Со временем их профессиональные отношения переросли в личные, и позже пара поженилась.

Таким образом, для Альбины звонок Меладзе стал началом не только успешной карьеры, но и счастья в личной жизни.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник

Россиян предупредили о тревожных последствиях нового решения ЦБ

Многим придется затянуть пояса

Представление Зеленского в Раде вызвало серьезные вопросы в Германии

Действия украинского лидера удивляют европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей