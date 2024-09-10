Брежнева сообщила о новом романе после развода с Меладзе

Брежнева сообщила о новом романе после развода с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Артистка намекнула, что больше не свободна

Вера Брежнева после развода с Константином Меладзе решила не комментировать свою личную жизнь. Артистка практически не говорила о разрыве в интервью, не поясняла причины такого решения, а также предпочла не говорить, есть ли у нее кто-то на примете. Лишь недавно знаменитость приоткрыла завесу тайны и намекнула, что уже несвободна.

Брежнева опубликовала в своих соцсетях кадр, на котором показала красивый букет цветов. Она добавила к этому подпись на английском языке, по которой было ясно, что это презент от дорогого человека.

"Я могу купить себе цветы самостоятельно, но мне это не требуется. Он сделает это за меня. Наслаждаюсь", – заявила Вера.

Фото: соцсети

Кем именно является ее избранник, певица не сообщила. Ранее ходили слухи, что она могла снова воссоединиться с Меладзе. На это народ подтолкнули фотографии с их совместного загородного особняка. Однако эту информацию никто из бывших супругов не подтверждал.

Сейчас Брежнева живет в Европе. Год назад сообщалось, что артистка осела в Риге неподалеку от дома Лаймы Вайкуле. Знаменитости даже поддерживают общение.

При этом ранее бывшая солистка "ВИА Гры" признавалась, что находится в идеальных отношениях, но с самой собой.

Источник: соцсети
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