Брежневу раскритиковали за провокационный клип

Россияне накинулись на Брежневу после жесткой провокации
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Певица всеми способами пытается привлечь к себе внимание

Известная украинская исполнительница Вера Брежнева оказалась в центре скандала после выхода нового клипа на песню "Зупини". Российские пользователи соцсетей обрушились с критикой на певицу за ее откровенные образы и провокационное поведение в видеоролике.

В новом "творческом шедевре" звезда позирует в нижнем белье, а рядом с ней – полуобнаженный мужчина, одетый только в брюки. Певица предстала в прозрачном лифе с вышивкой в виде глаз и черных трусах, исполняя танцевальные движения в тесном взаимодействии с партнером.

Звезда опубликовала отрывок из клипа на своей странице, но вместо поддержки столкнулась с негативной реакцией подписчиков. В комментариях пользователи выразили недовольство увиденным, назвав видео "безвкусным" и "вульгарным". По их мнению, подобные образы не соответствуют уровню приличной артистки. Некоторые даже заявили, что певица "скатилась ниже плинтуса", потеряв прежнее чувство стиля и грани допустимого.

"Много лет и такая вульгарщина", "Ужасный видок", "Надо уметь красиво стареть, а не так", "Зарабатывает, как умеет", – негодуют люди.

Многие поклонники отметили, что ожидали от артистки более качественной и эстетичной работы, а не попыток эпатировать публику откровенными сценами. Ситуация вызвала широкий резонанс в соцсетях, и обсуждение продолжается – часть аудитории объясняют этот шаг желанием привлечь внимание, тогда как другие разочарованы нынешним творческим направлением Веры.

К слову, ранее стало известно о новом романе Брежневой после развода с Меладзе.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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