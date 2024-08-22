Депутат Драпеко заявила о невозможности запретить концерт Меладзе

Артист, вероятно, сможет выступить уже в следующем году

На законодательном уровне нет возможностей для запрета концерта Валерия Меладзе в России. Единственное, что можно предпринять – это не покупать билеты на его предстоящее выступление. Такое заявление сделала депутат Госдумы Елена Драпеко.

Ранее появились сведения, что артист хочет вернуться в страну и выступить с больши концертом к своему 60-летнему юбилею в следующем году. Сейчас он обсуждает это через свои связи, пытаясь понять, ждет ли его какая-то ответственность за подобное мероприятие. В беседе Меладзе признается, что очень скучает по России и своей матери, которая также осталась в стране.

"Ну что мы можем сделать? Только не ходить на его концерты и призывать других не ходить. У нас нормативной основы нет для того, чтобы запретить", – отреагировала депутат на новость.

Известно, что официального запрета на выступления Меладзе в России нет. У него нет статуса иноагента и прочих, которые бы могли помешать мероприятию. Единственная проблема – это жалобы общественников и россиян, которых возмущает сказанная в январе 2023 года фраза об Украине.

Ранее общественные деятели потребовали отобрать недвижимость в Крыму у брата Валерия, Константина. Он так и не смог продать свою виллу, поэтому сдает ее отдыхающим. Активисты же хотят, чтобы ее продали, а деньги отдали на нужды страны.