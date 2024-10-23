SHAMAN отменил концерт в Дзержинске по неизвестным причинам

Артист пообещал приехать к поклонникам в следующем году

На фоне череды скандалов и отмен выступлений в различных городах SHAMAN остался без еще одного концерта. В этот раз артист принял самостоятельно решение не ехать в Дзержинск, несмотря на то, что публика скупила все билеты на мероприятие. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Жизнь вновь вносит свои коррективы... Причина уважительная, скоро обо всем вам расскажу и, уверен, вы поймете и поддержите меня", – написал он в Telegram.

Ярослав сообщил, что намерен приехать в город значительно позже, 9 апреля. Все купленные билеты на эту дату будут действительны. Дополнительно он планирует выступить перед жителями Дзержинска на следующий день в качестве компенсации за перенос представления.

До этого концерты Дронова отменяли в российских городах из-за публичных возмущений. Сообщалось, что люди были недовольны его гонорарами на региональных праздниках и требовали вернуть средства в казну.

Вскоре после череды скандалов стало известно о разводе певца c Еленой Мартыновой. В СМИ напомнили, что его бывшая супруга приложила немало усилий для его продвижения на российской сцене. И сейчас лишившийся покровителя SHAMAN начал испытывать серьезные трудности в карьере.

Ранее певец отреагировал на слухи о романе Мартыновой с Егором Кридом.