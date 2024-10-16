SHAMAN отреагировал на встречу бывшей жены с Кридом

SHAMAN отреагировал на связь бывшей жены с молодым артистом
SHAMAN и Елена Мартынова. Фото: соцсети
Парочку застукали вместе

Известный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отреагировал на слухи о возможной связи своей бывшей жены, Елены Мартыновой, с популярным артистом Егором Кридом. Даму заметили на концерте Валерии в компании молодого исполнителя, а после мероприятия они, по сообщениям, покинули площадку вместе. 

Самый главный музыкант-патриот спокойно прокомментировал эту ситуацию, отметив, что его экс-супруга – свободная женщина и может распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Артист также подчеркнул, что их развод прошел мирно, без конфликтов, и он не собирается обращаться в суд по поводу раздела имущества.

Слухи о личной жизни артистов часто вызывают ажиотаж среди поклонников и прессе, но Дронов дал понять, что не придает большого значения этим разговорам и продолжает сосредоточиваться на своей музыкальной карьере.

К слову, ранее перепалку из-за SHAMAN устроили Мизулина и Собчак.

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