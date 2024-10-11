Депутат Останина потребовала от SHAMAN вернуть деньги Оренбургу

Разборки вокруг певца и его гонораров продолжаются

Скандал с концертом SHAMAN в Оренбурге не утихает уже больше месяца. Теперь артиста обвиняют в том, что, вопреки своему обещанию, он так и не перечислил деньги в местную мэрию. К делу подлючились даже представители федеральной власти.

СМИ сообщили, что администрация Оренбурга не получила обещанные миллионы. Изначально певец после поднявшегося шума из-за его высокого гонорара уверял, что часть денег отдаст обратно и сообщит об этом зрителям во время концерта официально, однако этого так и не произошло.

Как рассказали в оренбургской мэрии, ни администрация, ни глава города не договаривались с SHAMAN напрямую о возврате средств. Поэтому никаких поступлений на счет они не ждали.

Депутат Госдумы Нина Останина, в свою очередь, обладает другой информацией. По ее словам, губернатор провел переговоры с артистом в личном формате и тот пообещал перечислить часть своего гонорара городу. Сейчас же сведений, что он все же это сделал, нет – подобного поведения от Ярослава она не ожидала.

"Изначально это поступок аморальный и безнравственный: направлять 16 млн рублей из бюджета, забирать их у людей, которые пострадали от паводка. Если бы это была частная, благотворительная инициатива или концерт, на который купили билеты – пожалуйста. Но это бюджетные деньги людей, которые пострадали!" – возмущается законодатель.

Она напомнила о ситуации с концертом SHAMAN в Ставрополе, где люди выступили против представления исполнителя. После этого Дронов в город не приехал и, вопреки условиям контракта, вернул свой гонорар.

Ранее из-за огромных выплат SHAMAN из казны раскритиковала актриса-патриотка Яна Поплавская. Ее также возмутили заработки патриотичных музыкантов Григория Лепса и Олега Газманова, выданные за счет городских и федеральных бюджетов.