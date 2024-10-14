Собчак нелестно высказалась о сообщившем о разводе SHAMAN

Знаменитость указала на несколько неприятных фактов в случившемся

Ксения Собчак отреагировала на публикацию свидетельства о рассторжении брака, которое выложил в своих соцсетях певец SHAMAN. Она не стала скрывать, что его поступок вызывает у нее в некотором роде омерзение.

Знаменитость утверждает, что когда она увидела пост Ярослава в Telegram, испытала "противное и липкое ощущение". Она указала на странное позиционирование артиста в публичном пространстве, поскольку его поступок никак не вяжется с государственной линией. Особенно в 2024 году.

"Все это похоже на хвастовство и позирование, при том не кого-то, а главного патриотического певца Отечества – и это в Год семьи, и это в стране победивших традиционных ценностей, ай-яй", – заявила Собчак.

Ранее SHAMAN подтвердил, что находится в бракоразводном процессе со своей супругой Еленой Мартыновой. Причиной он называл слишком насыщенные графики. При этом вскоре после объявления о грядущем разводе его жену заметили на свидании с Егором Кридом. Пара пришла вместе смотреть концерт певицы Валерии.

В последнее время у SHAMAN появились карьерные трудности. Его репутация сильно пострадала после того, как стал известен гонорар артиста за выступлениях на городских мероприятиях. К критике знаменитости подключились даже федеральные власти, которые пытаются выяснить, почему Ярослав, несмотря на свои обещания, так и не перечислил часть заработков в бюджет Оренбурга.