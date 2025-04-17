Близкие сообщили о запоях и долгах мужа Кудрявцевой

Зависимость спортсмена едва не довела до развода в прошлом году

Хоккеист Игорь Макаров после срыва летом прошлого года снова пустился во все тяжкие. Близкие рассказали, что муж Леры Кудрявцевой в запое, поскольку так и не смог найти себе работу после прекращения спортивной карьеры пять лет назад. По их словам, мужчина с каждым месяцем все сильнее деградирует.

До этого у 37-летнего Макарова был бизнес, связанный с торговлей, но развить его до успешного не вышло – на ИП висит налоговый долг в 2,1 млн рублей. Погасить его спортсмен не может, поскольку не работает. Заниматься тренерством мужчина тоже не смог.

"В его окружении говорили, что Игорь не нашел себе занятия и стал много пить", – пишет Mash.

Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что в прошлом году едва не ушла от супруга после его очередного загула. Однако Макаров согласился пойти в рехаб и попытался вести трезвый образ жизни.

Недавно ведущая намекнула, что у мужа произошел очередной срыв, из-за которого она живет в настоящем аду. Однако бросить хоккеиста не может в силу своего синдрома спасателя и созависимости.

До этого Кудрявцева устроила скандал Азизе, которая звонила ей по ночам из-за оценок на шоу "Суперстар". После этого певица лишилась первого места на проекте и заявила, что с ней обошлись несправедливо.