Агент Асмус осадила режиссера "Склифа" после внезапного увольнения актрисы

Ранее артистку обвинили в создании токсичной атмосферы на съемочной площадке

Агент Кристины Асмус Мария Нисанова высказалась о недавнем скандале на съемках "Склифа", после которого актрису буквально вышвырнули из проекта, хотя она играла в нем главную роль. По мнению представителя артистки, режиссер сериала является человеком с очень высоким самомнением.

Ранее Мария Агранович подтвердила, что Асмус выгнали со съемочной площадки из-за непозволительного поведения. Она указала, что актриса проявила свою профнепригодность, но более говорить отказалась, сославшись на условия контракта.

В ответ агент напомнила, что Кристина является одной из самых востребованных актрис в стране. Также у нее есть награды от правительства Москвы за вклад в культурное развитие.

"Назвать (Кристину Асмус) профнепригодной может только человек с очень высоким самомнением", – сказала Нисанова.

Она отметила, что Агранович своим высказыванием также сделала выпад в адрес коллег, которые берут Асмус на работу в различных проектах. В том числе это касается Олега Меньшикова, который доверяет актрисе большие и яркие роли последние 10 лет.

До этого источники говорили, что во время съемок "Склифа" Асмус плохо относилась к коллегам, создала на площадке токсичную атмосферу, а также требовала сделать ее креативным продюсером и постоянно меняла сценарий. Дополнительно знаменитость срывала рабочий процесс и график, из-за чего от нее решили избавиться.