Сваха объяснила, почему Максим Аверин до сих пор одинок

Стало известно, почему Максим Аверин до сих пор одинок
Максим Аверин. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость сделал выбор в пользу карьеры

Максим Аверин является одним из самых востребованных российских артистов. Но, несмотря на успех в карьере, ему так и не удалось найти вторую половинку к 49 годам. Детей у актера тоже нет. Сваха Анна Осипова рассказала, почему знаменитость до сих пор одинок.

По ее словам, с талантливым человеком сложно жить любой женщине. Максим с его распорядком дня и профессиональными особенностями вряд ли бы мог дать возлюбленной стабильность. Она указала, что Аверин предан своей работе максимально, и поэтому времени на создание семьи у него нет.

"Думаю, Максим давно принял свое предназначение и с большой любовью несет свою миссию, завораживая нас своим мастерством. Удержать внимание такого мужчины сложно, но безумно интересно", – отметила Осипова.

Сваха считает, что если когда-нибудь Аверин вступит в отношения, то это будет зрелый и осознанный союз двух хороших друзей. Но пока он выбирает своего зрителя и актерский труд.

Источник: Страсти

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