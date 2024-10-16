Билан вспомнила об отказе работать с Леди Гагой

Артист сделал неправильный выбор

Популярный российский исполнитель Дима Билан признался, что упустил возможность поработать с Леди Гагой, когда она только начинала свое восхождение по карьерной лестнице. В интервью певец рассказал о встречах с многими мировыми знаменитостями, среди которых были Рианна, Джулия Робертс, Снуп Дог и даже легендарный исполнитель Майкл Джексон.



По словам артиста, у него была уникальная возможность сделать совместную работу с Гагой, но он отказался от этой идеи, так как в то время она еще не была настолько известна. Разумеется, сейчас певец об этом очень сильно жалеет.

Билан также упомянул, что записал дуэт с Нелли Фуртадо, но трек так и не был выпущен, отмечает женский журнал "Клео.ру". Артист выразил сожаление о том, что не принял предложение поработать с Леди Гагой, ведь сейчас она стала одной из крупнейших звезд мировой сцены.



К слову, ранее появилась информация о тайной женитьбе Дмитрия Билана.