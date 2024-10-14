Лазарев объяснил скандальное поведение на музыкальном шоу

"Прослыть истеричкой": Лазарев оправдался за публичный скандал
Сергей Лазарев. Фото: соцсети
Иногда артист крайне эмоционален

Недавно на музыкальном конкурсе "Ну-ка, все вместе!" певец Сергей Лазарев оказался в центре скандала, вызвав волну обсуждений среди телезрителей. В новом сезоне шоу поклонники обратили внимание на то, что артист демонстрирует крайне эмоциональное поведение в роли члена жюри. В итоге исполнителю пришлось оправдываться за публичный скандал.

Уже много раз Лазарев не сдерживал себя, открыто выражая недовольство тем, как другие эксперты оценивают конкурсантов. В какой-то момент он перешел на повышенный тон, упрекая коллег за их, по его мнению, несправедливое отношение к участникам.

Певец обвинил жюри в том, что они жалеют свои баллы для действительно талантливых и ярких конкурсантов, отдавая голоса более слабым участникам. Такое поведение, по мнению певца, лишает лучших исполнителей возможности продвигаться дальше в конкурсе, что вызывает у него возмущение.

Позднее Сергей Лазарев объяснил свою реакцию и скандальное поведение. Он признался, что прекрасно понимает, насколько тяжело быть участником подобных музыкальных конкурсов, особенно с психологической точки зрения. Певец сам неоднократно сталкивался с трудностями на сцене и знает, как сильно мнение жюри может повлиять на самооценку конкурсанта. По его словам, недооценка действительно талантливых участников может демотивировать их и лишить веры в себя.

Артист подчеркнул, что стремится к объективности и хочет, чтобы в шоу побеждали только те, кто действительно этого заслуживает.

"Я не хочу прослыть скандалистом и истеричкой, поймите, эти возмущения вызваны накопительным эффектом", – оправдался артист. Его слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Сергей Лазарев публично подшутил над Лерой Кудрявцевой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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