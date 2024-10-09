Участники скандальных вечеринок Пи Дидди пошли на мировую с жертвами

Участники скандальных вечеринок Пи Дидди пошли на мировую с жертвами
Пи Дидди. Фото: Freelance photographer Richard Burdett / wikimedia.org
Они заплатили огромные деньги за молчание

Некоторые звезды, которые предположительно причастны к сексуальным преступлениям Шона "Дидди" Комбса, заключили мировое соглашение с жертвами, чтобы избежать публичного упоминания их имен в судебных исках, сообщили СМИ. Адвокат порядка 120 потенциальных пострадавших направил письма звездам первой величины с предложением решить вопрос в частном порядке, чтобы их имена не светились в судебном разбирательстве.

Он отметил, что все, кто был на вечеринках, видели происходящие и понимали, что должно было произойти. Если они смотрели за всем или даже принимали участие, то, по его мнению, у них большие проблемы. Поскольку в итоге знаменитости ничего не рассказали правоохранителям.

Адвокат считает, что этих людей нужно привлечь к ответственности. Однако они еще могут сохранить анонимность, если пойдут на сделку с жертвами. 

"Поскольку это в наилучших интересах пострадавших, мы пытаемся разрешить эти вопросы без подачи публичного иска, и мы уже это делали", – сообщил он.

По его словам, об участии этих артистов в вечеринках Пи Дидди многие уже слышали, однако эти люди предпочли, чтобы дальше их имена не светились в разбирательствах. Сумма сделки не разглашается, но, вероятно, она может достигать миллионов долларов.

Источник: Page Six

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