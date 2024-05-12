Объявлено о тайной женитьбе Дмитрия Билана

Личная жизнь артиста интересует многих

Привлекательный и талантливый певец Дмитрий Билан давно является завидным женихом. Несмотря на свою популярность, состоятельность и мужскую привлекательность, артист так и не обрел семейное счастье. По крайней мере, официальных заявлений по этому поводу он не делал. Впрочем, появился информация, что Билан уже давно может быть женат.



Так, в прессе поползли слухи о тайной женитьбе артиста. Дело в том, что во время своего судейства на популярном музыкальном телепроекте "Маска" Билан носил обручальное кольцо на том самом пальце. Приближенные к артисту сообщают, что он уже давно окольцован и не скрывает это символичное украшение от окружающих.

Впрочем, сам артист предпочитает хранить молчание по поводу своей личной жизни. Так что доподлинно неизвестно, есть ли у Дмитрия возлюбленная, которую он уже отвел в ЗАГС. Но, если верить слухам, Билан давно счастлив в браке.