СК начал доследственную проверку Макаревича* после слоб об Украине

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После беседы с российскими пракерами Вованом и Лексусом у Андрея Макаревича* начались новые проблемы. Общественники пожаловались на него в СК и Генпрокуратуру с просьбой изучить заявления артиста на предмет нарушения российского законодательства.
В итоге сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку высказываний Макаревича* по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на четыре года, а минимальное – штраф в 100 тыс рублей.
Ранее Макаревич* провел телефонное общение с "Владимиром Зеленским". Во время беседы он признался, что с радостью выступит в Киеве в "День победы", если его пригласят.
После этого артист заявил, что беседа с пранкерами состоялась полгода назад, а итоговое видео было перемонтировано и искажена оригинальная мысль лидера "Машины времени".
Вован и Лексус, отвечая на претензии музыканта, назвали Макаревича* человеком "не с особо приятными личностными качествами" и дураком.
*признан иноагентом по решению Минюста РФ
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