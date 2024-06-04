СК начал доследственную проверку Макаревича* после слоб об Украине

Артиста могут привлечь к ответственности

После беседы с российскими пракерами Вованом и Лексусом у Андрея Макаревича* начались новые проблемы. Общественники пожаловались на него в СК и Генпрокуратуру с просьбой изучить заявления артиста на предмет нарушения российского законодательства.

В итоге сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку высказываний Макаревича* по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на четыре года, а минимальное – штраф в 100 тыс рублей.

Ранее Макаревич* провел телефонное общение с "Владимиром Зеленским". Во время беседы он признался, что с радостью выступит в Киеве в "День победы", если его пригласят.

После этого артист заявил, что беседа с пранкерами состоялась полгода назад, а итоговое видео было перемонтировано и искажена оригинальная мысль лидера "Машины времени".

Вован и Лексус, отвечая на претензии музыканта, назвали Макаревича* человеком "не с особо приятными личностными качествами" и дураком.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ