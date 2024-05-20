Певец Юлиан спел песню Макаревича* на концерте

Певец Юлиан заговорил о патриотизме и поддержал Макаревича*
Юлиан. Кадр: YouTube.com
Публика хорошо приняла артиста

Певец Юлиан, который не скрывает своих патриотических взглядов, выступил с концертом в Санкт-Петербурге. Во время представления он повел себя неожиданным образом, поскольку поддержал беглого музыканта Андрея Макаревича.

Знаменитость решил исполнить песню "Свеча", которую написал лидер "Машины времени".

"Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча", – пропел он.

По сообщениям СМИ, публика удивилась решению артиста. Однако Юлиан связан с ней давней историей – в 2021 году он исполнял ее в эфире НТВ, когда принимал участие в проекте "Суперстар". Также он спел "Русский вальс", который очень тепло приняли в зрительном зале. После окончания выступления его дважды вызвали "на бис". 

За кулисами певец признался, что невероятно был рад выступать перед такой благодарной и доброй публикой. По его словам, нигде так не любят артистов, как в России.

"Патриотические композиции сейчас необходимы, как воздух. Они дают людям уверенность в своих силах и надежду на светлое будущее", – подытожил Юлиан.

Ранее артист выступил с эмоциональным заявлением об отъезде из России.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Московский комсомолец

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