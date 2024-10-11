Ирина Безрукова рассказала, как пережила смерть сына

Артистка до сих пор тоскует

Популярная российская артистка Ирина Безрукова откровенно рассказала о переживаниях, связанных с потерей сына. Она вспомнила трудные моменты и выразила поддержку женщинам, которые оказались в подобных обстоятельствах.



Звезда с болью сообщила: она никогда не представляла, что столкнется с такой трагедией в своей жизни. Сын актрисы, Андрей Ливанов, умер в 2015 году, и с тех пор она регулярно получает сообщения от женщин, переживающих утрату детей, которые находят в ней источник поддержки и утешения.

Знаменитость признается, что старается помогать всем, кто обращается к ней через социальные сети. Актриса делится своим опытом и рассказывает, как ей удалось справиться с горем, несмотря на всю сложность ситуации. Потеря ребенка – тяжелейшее испытание, которое требует огромной внутренней силы, и звезда хочет, чтобы все женщины, столкнувшиеся с подобным, знали, что они не одни и могут найти в себе силы жить дальше.

Несмотря на утрату, Ирина продолжает работать и поддерживать других, показывая своим примером, как можно справляться с самыми тяжелыми моментами в жизни.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой советской актрисы.