Умерла знаменитая советская артистка Тамара Лязгина

Звезда успела разменять девятый десяток

На 84-м году жизни скончалась легендарная артистка цирка, актриса, писательница и художница Тамара Лязгина. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой она долгое время боролась. Знаменитая советская артистка оставила значительный след в мире искусства, ее вклад в цирковое и киноискусство высоко оценен поклонниками и коллегами.

С ранних лет будущая звезда увлекалась искусством: занималась балетом, гимнастикой и акробатикой. Эти навыки помогли ей впоследствии стать выдающейся цирковой артисткой. Позднее она нашла себя в актерской профессии, сыграв в ряде известных картин. В ее фильмографии такие культовые работы, как "Карнавал" (1971), драма "Агония" режиссера Элема Климова, а также "Отче наш" с участием Маргариты Тереховой и Владимира Меньшова. Еще одной запоминающейся ролью стала ее работа в фильме "В одно прекрасное детство".

Ныне покойная знаменитость не только блистала на экране и в цирке, но и проявила себя в литературе и живописи, став разносторонним творцом. Ее талант и преданность искусству вдохновляли многих. Коллеги и поклонники скорбят по утрате, вспоминая ее как яркую, смелую и талантливую личность, внесшую огромный вклад в культурное наследие страны.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного артиста, жизнь которого унесла страсть к бутылке.