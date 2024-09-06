Из-за сожжения умерла участница Олимпиады−2024 Ребекка Чептегей

Трагедия поразила международное сообщество

Жуткая трагедия произошла с участницей Летних Игр во Франции по легкой атлетике Ребеккой Чептегей, которая скончалась после нападения ее бывшего бойфренда. 33-летняя участница олимпиад получила тяжелые ожоги после того, как мужчина облил ее бензином и поджег. Звезда Уганды боролась за жизнь, но стало известно, что спасти ее не удалось. Ожоги покрыли 75% поверхности тела, и, несмотря на усилия врачей, состояние спортсменки оказалось несовместимым с жизнью.



Чептегей, ранее представлявшая свою страну на международных соревнованиях, была известна как талантливая и целеустремленная спортсменка, которая добилась успехов в легкой атлетике. Однако ее личная жизнь закончилась трагедией, когда бывший партнер совершил нападение на нее. Этот жестокий акт вызвал широкий резонанс, многие коллеги и поклонники Чептегей выражают свою скорбь и недоумение по поводу случившегося.

Расследование продолжается, и власти надеются привлечь виновного к ответственности за это ужасное преступление. Многие общественные деятели и спортсмены уже выразили поддержку и солидарность с семьей Чептегей, осуждая насилие и поднимая вопрос о необходимости защиты женщин от подобных случаев.

Ее трагическая смерть стала шоком не только для спортивного сообщества, но и для всех, кто следил за ее карьерой. Чептегей будет помниться не только за свои достижения на легкоатлетических дорожках, но и как жертва жестокого акта насилия, который поразил международное сообщество.

К слову, ранее было сделано громкое заявление о смерти Юрия Шатунова.