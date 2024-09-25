Умер артист Роман Мадянов

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Сегодня, 25 сентября, скончался известный российский актер Роман Мадянов. Ему было 62 года. Причиной смерти стал рак легких, с которым он боролся на протяжении последнего времени, проходя курс противоопухолевого лечения. Мадянов ушел из жизни в своей квартире в московском районе Новогиреево. Прибывшие врачи, несмотря на все усилия, не смогли помочь.
Популярный артист был широко известен по своим ролям в таких кинолентах, как "Левиафан", а также в популярных сериалах "Домашний арест" и "Солдаты". За свою долгую карьеру он создал множество ярких и запоминающихся образов, полюбившихся зрителям. Его работы были отмечены как критиками, так и широкой аудиторией, и он заслуженно занимал одно из ведущих мест в российском кинематографе.
В начале сентября этого года стало известно об ухудшении состояния актера. Все спектакли с его участием были отменены, и поклонники начали выражать обеспокоенность его здоровьем. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что родные уже несколько недель готовились к неминуемой трагедии.
Ныне покойная знаменитость оставил после себя богатое творческое наследие, а его талант и многогранные роли будут долгое время вдохновлять как его коллег, так и зрителей.
К слову, ранее стало известно о неожиданной смерти молодой балерины.
С заявлением выступило Минобороны этой страны