Умер стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс

Покойный знал многие секреты певицы

В Тбилиси внезапно скончался выдающийся стилист – 59-летний Джордж Ровалс. По информации, предоставленной его близкой приятельницей, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Перед этим у мужчины резко повысился уровень сахара в крови и подскочило артериальное давление, что привело к критическому состоянию. Звезду оперативно госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

"Никто не ожидал, что у такой яркой личности может быть такой трагический конец", – сказала знакомая скончавшегося.



Ныне покойный эксперт по моде на протяжении многих лет тесно сотрудничал с бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, помогая создавать ее запоминающиеся сценические образы. Он знал многие ее личные и профессиональные секреты, благодаря чему стал не просто стилистом, но и близким человеком для знаменитости.

После отъезда певицы за границу Ровалс частенько раскрывал подробности ее личной жизни. Так, в прошлом году он убеждал общественность в том, что во время брака Пугачевой и Филиппа Киркорова они не спали вместе, а союз держался на тайной договоренности о сотрудничестве.

Смерть Джорджа стала настоящим ударом для всех, кто его знал, а также для поклонников творчества Аллы Пугачевой. Многие выразили свои соболезнования в соцсетях, отмечая, что Ровалс внес неоценимый вклад в развитие российской сцены и навсегда останется в памяти благодаря своему уникальному таланту и профессионализму.