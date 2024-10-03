Умер актер и каскадер Алексей Облаков

Коллеги и поклонники в шоке от случившегося

Популярный артист и каскадер Алексей Облаков скончался 2 октября 2024 года на 42-м году жизни. По словам его супруги, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная длительным злоупотреблением алкоголем. Если верить жене, звезду фактически убила страсть к бутылке. Но, как бы там ни было, Облаков оставил заметный след в отечественном кино, как в качестве актера, так и каскадера, выполняя сложные трюки в различных проектах.



Свою карьеру он начал с небольшой эпизодической роли в фильме "Сволочи", а затем появился в ряде популярных сериалов и кинолент, таких как "Боец. Рождение легенды", "Розыск" и "СОБР". Его работа каскадера позволила ему поучаствовать в создании многих экшен-сцен, где он демонстрировал мастерство и профессионализм.

Смерть знаменитости стала неожиданной утратой для его коллег и поклонников, которые знали его как талантливого и энергичного человека. Многие вспоминают его вклад в российское кино и телепроекты, а также отмечают личную отвагу и готовность выполнять сложнейшие трюки.

Несмотря на проблемы, которые сопровождали личную жизнь актера, ныне покойная звезда останется в памяти зрителей как яркий и преданный своему делу артист, отдававший всю свою энергию на съемочной площадке.

К слову, ранее стали известны подробности смерти Вячеслава Добрынина.