Умер актер и каскадер Алексей Облаков

Убила страсть к бутылке: в 41 год умер известный российский артист
Фото: www.unsplash.com
Коллеги и поклонники в шоке от случившегося

Популярный артист и каскадер Алексей Облаков скончался 2 октября 2024 года на 42-м году жизни. По словам его супруги, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная длительным злоупотреблением алкоголем. Если верить жене, звезду фактически убила страсть к бутылке. Но, как бы там ни было, Облаков оставил заметный след в отечественном кино, как в качестве актера, так и каскадера, выполняя сложные трюки в различных проектах.

Свою карьеру он начал с небольшой эпизодической роли в фильме "Сволочи", а затем появился в ряде популярных сериалов и кинолент, таких как "Боец. Рождение легенды", "Розыск" и "СОБР". Его работа каскадера позволила ему поучаствовать в создании многих экшен-сцен, где он демонстрировал мастерство и профессионализм.

Смерть знаменитости стала неожиданной утратой для его коллег и поклонников, которые знали его как талантливого и энергичного человека. Многие вспоминают его вклад в российское кино и телепроекты, а также отмечают личную отвагу и готовность выполнять сложнейшие трюки.

Несмотря на проблемы, которые сопровождали личную жизнь актера, ныне покойная звезда останется в памяти зрителей как яркий и преданный своему делу артист, отдававший всю свою энергию на съемочной площадке.

К слову, ранее стали известны подробности смерти Вячеслава Добрынина.

Источник: Регнум ✓ Надежный источник
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