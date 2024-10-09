Дочь Элвиса Пресли два месяца хранила труп покойного сына дома

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Лиза Мари Пресли, дочь легендарного музыканта Элвиса Пресли, раскрыла шокирующие детали в мемуарах, которые широкая публика увидела
уже
после смерти женщины. Часть воспоминаний была посвящена трагической гибели сына Бенджамина Кио, которого не стало в 2020 году на 28-м году жизни.
Как оказалось, убитая горем мать на протяжении двух месяцев держала труп покойного наследника в своей квартире, прежде чем решиться на его захоронение. В книге она рассказывает о том, что очень долго не могла найти подходящее место для прощания и похорон.
Все это время раздумий покойник находился на кровати в одной из комнат ее дома, окруженный сухим льдом. Она также установила в помещении температуру около 12 градусов, чтобы предотвратить разложение. Женщина объяснила свое решение тем, что хотела максимально продлить момент прощания, пытаясь справиться с болью утраты. В Калифорнии, где она проживала, нет строгого закона, требующего немедленного захоронения, что позволило ей пойти на такой шаг.
Эти признания вызвали широкий общественный резонанс. Многие поклонники семьи Пресли были шокированы, узнав о столь непростом эмоциональном состоянии Лизы Мари в период после смерти сына.
К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста, которого убила страсть к бутылке.
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