Умер музыкант группы ABBA Роджер Палм

Убила болезнь: умерла звезда легендарной группы
Фото: www.unsplash.com
Культовые личности один за другим покидают этот мир

К сожалению, жизнь не стоит на месте, и звезды, которые блистали на протяжении многих десятилетий, в конце концов покидают этот мир. Так, барабанщик легендарной шведской поп-группы ABBA Роджер Палм скончался на 76-м году жизни.

Музыкант ушел из жизни 21 сентября в возрасте 75 лет. Причиной завершения земного пути стали осложнения из-за тяжелого недуга – артист страдал болезнью Альцгеймера.

Работа Роджера стала важной частью музыкального наследия ABBA, начиная с 1970-х годов, когда он занял позицию студийного ударника группы. Его вклад в создание самых узнаваемых хитов ABBA, таких как "Dancing Queen", "Mamma Mia" и "Thank You for the Music", сыграл немаловажную роль в успехе группы. Несмотря на то, что Палм оставался в тени своих знаменитых коллег, его виртуозная игра на барабанах добавляла уникальную энергетику композициям, которые стали культовыми для целого поколения.

Ныне покойная знаменитость также участвовал в записи многих других альбомов, став одним из ведущих музыкантов на студийной сцене Швеции. Его имя известно среди профессионалов и поклонников качественной музыки, которые помнят и ценят его мастерство.

Поклонники со всего мира выразили соболезнования и вспоминают Роджера Палма как выдающегося музыканта, чья работа останется в истории поп-музыки навсегда.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти молодой балерины.

Источник: Aftonbladet ✓ Надежный источник
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