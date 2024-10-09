Вдову Маслякова оштрафовали из-за маркировки иноагентов

Женщину привлекли к ответственности

Светлана Маслякова столкнулась с неожиданными трудностями после того, как ее супруг ушел из жизни. Оказалось, что проблемы возникли у телеканала "КВН-ТВ", на котором она числится главным редактором. Таганский суд Москвы привлек ее к ответственности, поскольку она злоупотребила свободой СМИ.

Неожиданный удар по вдове Маслякова нанесли известные юмористы, которые прославились благодаря КВН, а спустя годы уехали из страны и отказались поддерживать ее политический вектор. Вскоре им присудили статус иноагента, который обязательно должен быть указан при упоминании этих лиц в любом СМИ. Однако на "КВН-ТВ" этого не сделали.

Сообщается, что в эфире транслировали старые игры с звездами игр прошлых лет. Среди них были Сергей Слепаков*, Татьяна Лазарева**, Михаил Шац*, а также Андрей Макаревич*, который раньше часто сидел в зале в кресле жюри.

По решению суда за первое нарушение вдове Маслякова придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей. Если случаи повторятся, то размер административного наказания может вырасти.

Ранее стало известно, что выпуске КВН, посвященном памяти Александра Васильевича, неожиданно вырезали шутки про Путина и Маслякова.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

** признана иноагентом по решению Минюста РФ и внесена в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму