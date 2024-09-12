Юлия Михалкова пришла на похороны Маслякова в прозрачной блузке

Михалковой залепили пощечину из-за непристойности на похоронах Маслякова – фото
Александр Масляков. Кадр: YouTube
Поведение артистки вызвало возмущение и недоумение

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова оказалась в центре скандала из-за непристойного поведения на прощальной церемонии с ведущим КВН Александром Масляковым. Публика была возмущена до предела из-за того, что девушка решила явиться на траурную процессию в прозрачной блузке.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на наряд актрисы, сочтя его неуместным для такого мероприятия. Многие комментаторы посчитали выбор одежды слишком смелым и не соответствующим траурному событию. В комментариях под фотографией с актрисой можно увидеть критику за вульгарность и отсутствие такта.

"Это не вечеринка, а прощание", "Она красивая. Наряд очень красивый. Но не на похороны же в лифчике!" – залепили красотке звонкую словесную пощечину недовольные интернет-пользователи.

Впрочем, некоторые комментаторы указали, что важнее помнить о сути мероприятия, чем обсуждать внешний вид присутствующих. Сама Юлия пока не прокомментировала шквал критики в ее адрес.

К слову, ранее Александр Ревва рассказал об удивительном последнем звонке от ныне покойного Маслякова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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