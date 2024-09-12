Успокоил отец: внучка Маслякова пережила истерику на кладбище

Девушка с трудом справлялась с эмоциями

Таисия Маслякова, внучка знаменитого телеведущего, тяжело пережила смерть дедушки. Известно, что Александр Васильевич обожал наследницу и всячески баловал. 18-летняя девушка тоже любила своего родственника, поэтому справиться с его кончиной ей было сложно – у нее несколько раз случилась истерика.

Во время прощания с Масляковым Таисии стало плохо. Она не смогла сдержать нахлынувшие эмоции, когда стояла у гроба дедушки. Помог ей отец, который успокаивал девушку и после постоянно поддерживал под руку.

Внимание журналистов младшая из Масляковых переносила тоже непросто. После того, как гроб с телом телеведущего начали нести к месту захоронения на Новодевичьем кладбище, она возмутилась количеством журналистов, которые окружили путь к траурному месту.

"Мы же просили не снимать, зачем это все, у людей горе? Боженька все видит", – прикрикнула она.

Ее попытался успокоить отец, который напомнил, что журналисты обязательно выложат ее истерику в СМИ, попросив быть спокойнее. Но Таисию это не смутило – переживая тяжелые эмоции, она ответила родителю, что ей это безразлично.

Ранее в Сети появились фото изменившегося из-за онкологии Александра Маслякова в гробу.