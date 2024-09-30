В новом выпуске КВН вырезали шутки про Путина и Маслякова

Шутки про Путина и Маслякова неожиданно вырезали из выпуска КВН
Кадр шоу "КВН", Первый канал
Редакторы были крайне осторожны в финальном монтаже

В минувшие выходные на "Первом канале" показали новый выпуск шоу "КВН", посвященный памяти Александра Маслякова. В нем принимали участие команды, которые ранее успели заслужить себе славу в игре. Однако, как сообщают очевидцы, некоторые фрагменты выступления участников до эфира так и не дошли.

Например, у команды "Доктор Хаусс" вырезали шутку про Путина. Белорусы говорили, что в России "ЦАРит" атмосфера демократии.

"А чего белорусам бояться шутить про Путина? Вассал моего вассала – не мой вассал", – этот фрагмент в эфир на ТВ так и не попал.

Также юмористы говорили про региональные перестановки, касающиеся Евгения Куйвашева. Губернатора оставили на месте, что стало предметом колкостей – допускать политический юмор в финальный монтаж тоже не стали. Хотя остались шутки про мэра Екатеринбурга Алексеея Орлова и транспортные проблемы в городе. 

Не допустили в эфир фрагмент про Екатерину Мизулину. В нем комик заявлял, что сочинил для нее любовный рэп и стал первым артистом, которому она запретила выступать.

"Уральские пельмени" также лишились отрывка в своем выступлении, где просили Пельша сказать, что это шутка и скоро на сцену выйдет Масляков, чтобы провести передачу. По какой причине это не стали показывать по ТВ – неизвестно.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил погром на могиле Маслякова. Родные уже обратились по этому поводу в полицию.

Источник: URA.RU
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