Семья Маслякова подала заявление в полицию после разгрома могилы

Раскрыта реакция родных на разгром могилы Маслякова
Кадр видео SHOT
Они хотят наказать вандала по всей строгости закона

Родственники Александра Маслякова узнали о произошедшем на могиле телеведущего и отреагировали на это, подав заявление в полицию на погромщика. Они сразу же предприняли меры, чтобы восстановить потребный вид захоронения, сообщает пресс-служба КВН.

В минувшее воскресенье 19-летний парень, находясь в состоянии помутненного сознания, пришел на Новодевичье кладбище и устроил беспорядок на могиле Маслякова. Согласно опубликованным в Сети видео, он помочился на венки, вытащил крест и разбросал по округе цветы. В итоге его пришлось насильно вывести охранникам и передать полиции.

По предварительным данным, вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл. Перед нападением на могилу он заявлял, что Масляков не достоин там лежать. Источники утверждают, что парень также страдает от психического расстройства и тяжело переживал новость о кончине ведущего. Помимо этого, он находился в состоянии наркотического опьянения. 

Подозреваемому может грозить до трех месяцев тюрьмы за осквернение могилы. После допроса его отправят на наркотическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что во время похорон Маслякова у его внучки случилась истерика – она сорвалась на журналистах, которые повсюду преследовали семейство знаменитого ведущего.

Источник: пресс-служба КВН
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