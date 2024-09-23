Семья Маслякова подала заявление в полицию после разгрома могилы

Они хотят наказать вандала по всей строгости закона

Родственники Александра Маслякова узнали о произошедшем на могиле телеведущего и отреагировали на это, подав заявление в полицию на погромщика. Они сразу же предприняли меры, чтобы восстановить потребный вид захоронения, сообщает пресс-служба КВН.

В минувшее воскресенье 19-летний парень, находясь в состоянии помутненного сознания, пришел на Новодевичье кладбище и устроил беспорядок на могиле Маслякова. Согласно опубликованным в Сети видео, он помочился на венки, вытащил крест и разбросал по округе цветы. В итоге его пришлось насильно вывести охранникам и передать полиции.

По предварительным данным, вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл. Перед нападением на могилу он заявлял, что Масляков не достоин там лежать. Источники утверждают, что парень также страдает от психического расстройства и тяжело переживал новость о кончине ведущего. Помимо этого, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемому может грозить до трех месяцев тюрьмы за осквернение могилы. После допроса его отправят на наркотическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что во время похорон Маслякова у его внучки случилась истерика – она сорвалась на журналистах, которые повсюду преследовали семейство знаменитого ведущего.