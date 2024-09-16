Бледанс в шоке от реакции украинцев на смерть Маслякова

Многие из них решили не сдерживаться

Смерть Александра Маслякова вызвала странную реакцию у украинских КВНщиков. Игорь Ласточкин из команды "Днепр" и шоу "Однажды в России", написал фразу "Умер и умер. Как и КВН". Другой украинский комик написал "К черту!", а в "95-м квартале" решили не сдерживаться, заявив, что "Сдохла сволочь".

Подобная реакция на кончину ведущего шокировала Эвелину Бледанс. Она напомнила, что многие из этих артистов обязаны своей карьерой именно Маслякову. Например, вряд ли бы Зеленский стал президентом, если бы не поднялся по карьерной лестнице благодаря КВН. Сперва она даже не поверила, что юмористы могли писать о случившемся такие гадости.

"Да Зеленский двум людям на земле должен быть благодарен – своей матери и Маслякову! А он так ужасно себя ведет. Это неприемлемо. И вообще меня шокируют в последнее время все эти ребята из "Квартала 95"", – призналась актриса.

Бледанс вспомнила, что когда-то работала с юмористами на одном проекте, и они производили впечатление хороших ребят. Но сейчас, когда они говорят такие вещи о кончине Маслякова, знаменитость уверена – ничего человеческого внутри них не осталось. Она отметила, что ей очень грустно от того, что происходит с ее украинскими знакомыми.

Ранее сообщалось, что во время похорон у внучки Маслякова случилась истерика.