Бедросу Киркорову запретили водить машину

Киркорову запретили водить из-за сильнодействующих препаратов: что происходит
Картинка: сгенерировано ИИ
Публика крайне встревожена

Ситуация в известном на всю страну звездном семействе ухудшается. У знаменитого российского артиста Бедроса Киркорова серьезные проблемы со здоровьем. Дошло до того, что родителю поп-короля отечественной эстрады запретили садиться за руль.

92-летний отец знаменитого исполнителя Филиппа Киркорова принимает лекарства, которые могут быть опасны при вождении автомобиля. Как сообщают источники, пожилой артист находится под постоянным медицинским наблюдением и нуждается в уходе и помощи. За его здоровьем следят сразу несколько специалистов – кардиолог, невролог и психиатр, которые подбирают лечение с учетом его состояния.

По имеющейся информации, в список принимаемых препаратов входят лекарства, среди побочных эффектов которых значатся повышенная сонливость, снижение концентрации внимания и реакций, что делает их прием несовместимым с управлением транспортными средствами. В связи с этим врачи настоятельно не рекомендуют звезде садиться за руль.

Несмотря на это, состояние здоровья отца артиста оценивается как стабильное, а сам он продолжает вести активный образ жизни, насколько это возможно в его возрасте. Родственники обеспечивают ему всю необходимую поддержку и заботу, следя за тем, чтобы мужчина получал квалифицированную помощь и соблюдал все предписания врачей.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела дочь Киркорова, которая дерзко нахамила россиянкам.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
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