Певец Джони рассказал о своем отношении к Киркорову

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Известный певец Джони на конкурсе "Новая волна" в Сириусе высказал свое отношение к Филиппу Киркорову. По его словам, поп-король является настоящей легендой российского шоу-бизнеса.
Артист отметил, что Киркоров очень любит музыку, людей и конкурсантов.
"Он всем помогает на своем пути, и я не удивлен", – заявил Джони.
Ранее пластический хирург рассказал, откуда взялись огромные бицепсы Филиппа Киркорова. По словам специалиста, накачать мышцы подобной формы с помощью физического труда у него бы не вышло.
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