Певец Джони рассказал о своем отношении к Киркорову

Он заявил о любви артиста к людям

Известный певец Джони на конкурсе "Новая волна" в Сириусе высказал свое отношение к Филиппу Киркорову. По его словам, поп-король является настоящей легендой российского шоу-бизнеса.

Артист отметил, что Киркоров очень любит музыку, людей и конкурсантов.

"Он всем помогает на своем пути, и я не удивлен", – заявил Джони.

Ранее пластический хирург рассказал, откуда взялись огромные бицепсы Филиппа Киркорова. По словам специалиста, накачать мышцы подобной формы с помощью физического труда у него бы не вышло.