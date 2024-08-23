Все ахнули: Киркоров неожиданно получил от Пугачевой шикарный подарок

Все ахнули: Киркоров неожиданно получил от Пугачевой шикарный подарок
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Конкурса "Новая волна" в Сочи не было три года года. Наконец, он вернулся - еще более масштабный, более зрелищный и более звездный. А открыл его король российской эстрады Филипп Киркоров!

Какой король без короны? На красной дорожке перед выступлением главный в стране певец похвастался новым символом власти эстрадного монарха – в царском венце серебро, драгоценные камни и бриллианты. А со сцены в его исполнении прозвучала новая композиция с символичным названием – "Корона". "Сегодня не только премьера обновки, но и песни", – радовался Киркоров.

Причем повод для радости у него двойной – "Корону" подарила ему бывшая жена Алла Пугачева. "Я хочу сказать "спасибо" этому человеку, этой прекрасной женщине и великолепной певице, – улыбается Филипп. – Эту песню она мне подарила на Новый год после определенных событий в моей жизни. В ней очень хорошие, мудрые и точные слова про корону и ее место на голове. И неважно, из металла она или из бриллиантов. Главное – иметь внутренний стержень, не таить обиды и зла, делать из всего выводи и идти вперед. За что я благодарен судьбе, жизни и людям, которые идут со мной по жизни рядом".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Среди таких людей – Алла Пугачева. Она была первой и пока единственной супругой Филиппа Киркорова с марта 1994 по ноябрь 2005 года. И остается его музой по сей день. "Она всегда среди тех людей, которым, будь они далеко или рядом, не безразлична моя судьба. А мне не безразлична их судьба. Может, поэтому и произошел коннект с великой певицей, пусть даже и на расстоянии", – пояснил Киркоров.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Все ахнули – настолько понравилась премьерная песня Киркорова, его новый образ, сексуальное тело и добрые слова в адрес Женщины, которая поет. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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